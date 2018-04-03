Прямые выборы мэра Екатеринбурга отменили

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области отменили прямые выборы главы Екатеринбурга. Об этом стало известно в ходе заседания регионального парламента.



В поддержку законопроекта проголосовали 42 депутата, передает ТАСС.

Теперь главу административного центра региона будут избирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.

Ранее действующий мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что власти могут принять законопроект об отмене прямых выборов мэра города 3 апреля. По его мнению, прямые выборы не устраивают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. При этом 95—96% жителей города выступают за выборы, отметил Ройзман.



29 марта отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга одобрил комитет свердловского Заксобрания.