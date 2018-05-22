«Амкар» проведет два сбора в Словении

«Амкар» сохранил прописку в российской Премьер-лиге, игроки и тренеры отправились в отпуск, сообщает пресс-служба пермского клуба.



Футболисты соберутся для подготовки к новому сезону в середине июня. У команды запланированы два сбора в Словении: с 18-го по 30-е июня и с 5-го по 21-е июля.

Напомним, по итогам сезона 2017/2018 в РФПЛ пермяки заняли 13-е место и попали в зону переходных матчей. В них «Амкар» встречался с четвертой командой по итогам первенства ФНЛ этого сезона — «Тамбовом». В Перми хозяева победили тамбовчан со счетом 2:0, в Тамбове также была одержана «сухая» победа — 1:0.

