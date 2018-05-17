Пермский «Амкар» сделал хорошую заявку на сохранение прописки в РФПЛ

В Перми завершился первый переходный матч за право выступать в российской Премьер-лиге сезона 2018/19. «Амкар» принимал четвертую команду ФНЛ «Тамбов» и добился победы — 2:0.

Голы во втором тайме забили Януш Гол и Сергей Баланович.

Во втором поединке также победили хозяева — «Енисей» в Красноярске разгромил всухую 14-ю команду Премьер-лиги — махачкалинский «Анжи» — 3:0.

Таким образом, красноярцы сделали серьезную заявку на то, чтобы пополнить состав высшего дивизиона страны. Пермяки тоже имеют неплохие шансы перед ответной встречей.

Ответные поединки состоятся 20 мая в Тамбове и Каспийске.

