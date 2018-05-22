Президент Болгарии предложил построить прямой газопровод из России через Черное море

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что выступает за строительство прямого газопровода, который бы соединил Россию и Болгарию через Черное море.



«Что касается поставок газа из России, то я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком», — цитирует „Коммерсант“ Радева.

По словам президента Болгарии, такой подход диктуется требованиями энергетической безопасности и эффективности „не только в отношении Болгарии, но и Европейского Союза в целом“.

На данный момент предполагается, что после 2019 года снабжение Болгарии российским газом будет организовано через газопровод «Турецкий поток», который прокладывается по дну Черного моря. В таком случае Болгария станет получать российский газ транзитом через Турцию.



Ранее стало известно, что главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства российского участка «Северного потока — 2»,