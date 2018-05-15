«Северный поток — 2» получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства российского участка «Северного потока — 2», говорится в сообщении компании-оператора проекта Nord Stream 2.



Отмечается, что ведомство одобрило проектную документацию и инженерные расчеты для российского участка газопровода. Разрешения должны будут выдать также Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Росприроднадзор. Компания планирует получить их, как того и требует законодательство, до начала строительства.

Напомним, подготовительные работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» начнутся в Финляндии уже весной этого года.