Китайский инвестор «Роснефти» объявил о дефолте

Китайская энергетическая компания CEFC Shanghai International Group Ltd. объявила о неоплате основного долга по платежным обязательствам в срок.

Компания не смогла погасить обязательства на сумму 2 млрд юаней ($313 млн), сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Fitch Ratings в Шанхае.

«Рынок в целом был готов к тому, что CEFC не осуществит выплату вовремя»,— заявил он.

Напомним, CEFC планировала купить крупный пакет акций «Роснефти». Однако ранее консорциум швейцарского сырьевого трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA (QHG Oil) расторг с компанией соглашение о продаже доли «Роснефти» в 14,16%.



