Новости промышленности

02:18 МСК
Новости раздела
Промышленность

Китайский инвестор «Роснефти» объявил о дефолте

01:54, 22.05.2018
Китайский инвестор «Роснефти» объявил о дефолте
Фото: pixabay.com

Китайская энергетическая компания CEFC Shanghai International Group Ltd. объявила о неоплате основного долга по платежным обязательствам в срок.

Компания не смогла погасить обязательства на сумму 2 млрд юаней ($313 млн), сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Fitch Ratings в Шанхае.

«Рынок в целом был готов к тому, что CEFC не осуществит выплату вовремя»,— заявил он.

Напомним, CEFC планировала купить крупный пакет акций «Роснефти». Однако ранее консорциум швейцарского сырьевого трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA (QHG Oil) расторг с компанией соглашение о продаже доли «Роснефти» в 14,16%.


ПромышленностьНефть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем