В «Роснефти» отказались от сделки с китайской CEFC

Консорциум швейцарского сырьевого трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA (QHG Oil) уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли «Роснефти» в 14,16%.



«Консорциум сегодня направил уведомление в CEFC о расторжении этого соглашения в соответствии с его условиями и, соответственно, что предлагаемая продажа больше не будет действовать», — передают «Ведомости» со ссылкой на Glencore.

Также Glencore и QIA решили выйти из консорциума, который был создан в декабре 2016 года специально под приобретение 19,5% акций «Роснефти».

Отмечается, что после роспуска консорциума Glencore и QIA перейдут в прямое владение своими долями акций российской компании. У Glencore останется 0,57% и у QIA — 18,93%. При этом 14,16% пакета акций «Роснефти» будут переданы в 100-процентно дочернюю компанию QIA. Соглашение вступит в силу 7 мая.

Напомним, акции «Роснефти» на открытии торгов Московской биржи 2 мая выросли на 6,5%, до 408,05 рубля, на новостях о buyback на $2 млрд.