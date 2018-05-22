Украина арестовала российское судно за добычу песка возле Крыма

На Украине арестовано российское судно-земснаряд «Печора». Основанием для ареста стала якобы незаконная добыча песка возле Крыма.



Арест наложен «с целью обеспечения возмещения причиненного государству (Украине) ущерба», сообщает RT со ссылкой на так называемую «прокуратуру автономной республики Крым».

Отмечается, что своей деятельностью судно якобы нанесло ущерб Украине в размере более 250 млн гривен. При этом с мая 2015 года было зафиксировано более 300 заходов «Печоры» в порты полуострова.

Ранее суд в Херсоне арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 2 месяца. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с задержанием журналиста беспрецедентной.