Кудрин рассказал о смещении с постов 40 генералов после его проверок в 90-е

Кандидат на пост председателя Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал депутатам, как в 90-е годы из-за его проверок массово увольняли генералов МВД.



«Когда приехал из Санкт-Петербурга, стал начальником контрольного управления президента, это был 1996 год. И тогда не очень было принято, и даже неприкасаемые были у нас в стране по проверкам. Тогда мне впервые открыли возможность проверить МВД и Министерство обороны», — цитирует «РИА Новости» Кудрина.

По его словам, раньше подобная информация была засекречена, но сейчас этот вопрос можно свободно обсуждать.

«Я могу сказать, что по результатам проверки Министерства внутренних дел 40 генералов были смещены со своих должностей или понижены в должности», — заявил он.



Ранее президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Депутаты рассмотрят его кандидатуру завтра, 22 мая.