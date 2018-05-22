В Челябинске пройдет открытый турнир по силовому экстриму «Сила Урала-2018»
7 июня в Челябинске состоится открытый турнир «Сила Урала — 2018» по силовому экстриму под эгидой школы силачей Elbrus team. Соревнования организует стронгмен Эльбрус Нигматуллин.
Место проведения турнира — площадь на улице Богдана Хмельницкого. Начало в 16.00 часов.
В программу соревнований входят следующие упражнения:
- 1. «Лог-лифт» (подъем бревна весом 120 кг на количество повторений за 60 секунд),
- 2. «Прогулка фермера» (перемещение груза — 2 по 120 кг — на дальность),
- 3. «Становая тяга автомобиля» (1300 кг на количество повторений),
- 4. «Круг Конана» (350 кг),
- 5. «Трак-пул» (буксировка грузовика 10 тонн на 25 метров на время).
Ранее Нигматуллин успешно провел уфимский турнир по силовому экстриму «Батыр Башкортостана».
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