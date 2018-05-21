«Почта Банк» увеличил размер дивидендов до 1 миллиарда рублей

Наблюдательный совет «Почта банка» рекомендовал выплатить дивиденды за 2017 год в размере 1 млрд рублей. Согласно стратегии развития «Почта банка», выплата первых дивидендов была запланирована на 2019 год.

Банк с первого года работы показывает позитивные финансовые результаты.

«Наблюдательный совет рекомендовал направить часть средств на выплату дивидендов. В прошлом году они составили 40 млн рублей, в этом году дивиденды увеличатся до 1 млрд рублей», — передает ТАСС со ссылкой на председателя правления банка Дмитрия Руденко.



При этом «Почта России» получит 500 млн рублей по итогам работы банка. Отмечается, что дивиденды планируется выплатить из прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ).

Прибыль «Почта банка» по РСБУ в 2017 году увеличилась по сравнению с показателями 2016 года в 44,2 раза и составила 3,72 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выплатит дивиденды впервые за 20 лет. Их размер составит 30% чистой прибыли.