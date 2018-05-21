«Татнефтехиминвест-холдинг» выплатит дивиденды впервые за 20 лет

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» выделит 30% чистой прибыли на дивиденды.



По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в 542,3 млн рублей. Почти 163 млн рублей пойдет на дивиденды. Остальное вложат в дальнейшее развитие холдинга, передает журналист «Реального времени» с заседания совета директоров компании в Кабмине РТ.

О планах компании направить 162,7 млн рублей на дивиденды стало известно в конце марта. Выплаты собирались начислять из расчета 386,93 рубля на акцию.



«20 лет об этом говорил, и вот свершилось», — прокомментировал решение совета директоров президент РТ Рустам Минниханов.

Глава республики является председателем совета директоров ТНХИХ. «Реальное время» рассказывало, что сегодня Минниханова переизбрали на этот пост.