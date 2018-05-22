Дмитрий Живоглядов – лучший футболист ФК «Уфа» в мае

Завершилось голосование болельщиков по выбору лучшего игрока ФК «Уфа» в мае, сообщает пресс-служба уфимского клуба.



Победу в опросе одержал защитник башкирской команды Дмитрий Живоглядов, набрав 35,1 процента общих голосов. В мае Живоглядов сыграл в стартовом составе против «Рубина» в Казани — 0:0, и в Уфе против «Тосно» — 5:0. В поединке против тосновцев Дмитрий забил два своих мяча за время выступления в уфимском клубе.

Второе место в опросе занял нигерийский нападающий Сильвестр Игбун, набравший 15,2 процента всех голосов. Третье место осталось за форвардом Дмитрием Сысуевым, который получил 14,5 процента.

Напомним, по сообщению СМИ, Дмитрием Живоглядовым интересуются «Краснодар» и «Спартак».

