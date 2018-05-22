Энди Миле подписал контракт с нижегородским «Торпедо»

Американский центральный нападающий Энди Миле подписал контракт с хоккейным клубом «Торпедо».

Как сообщает пресс-служба нижегородцев, 30-летний форвард значительную часть своей карьеры провел в Северной Америке. Завоевав всевозможные трофеи на студенческом уровне (чемпион лиги NCAA, лучший игрок, лучший бомбардир и лучший ассистент лиги NCAA), новобранец «Торпедо» пробился в систему Национальной хоккейной лиги, где на протяжении трех сезонов выступал за «Финикс Койотс» в НХЛ и его фарм-клуб в АХЛ.

В 2014 году участник двух чемпионатов мира в составе сборной США перебрался в систему «Детройта».

В прошлом году Энди играл в Европе, где в первом же сезоне в составе «Векше» стал чемпионом Швеции (в SHL провел 49 матчей, набрал 41 очко). В ходе завершившегося сезона игрок также привлекался в сборную США для участия в международных турнирах.

