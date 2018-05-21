Застройщик, фигурировавший в деле экс-главы Нижнего Новгорода, выиграл иск у мэрии города

Арбитражный суд Нижегородской области признал незаконным отказ мэрии Нижнего Новгорода внести изменения в проект планировки территории у деревни Кузнечиха и деревни Новопокровское, где ведет строительство крупного жилого комплекса компания ООО «Инградстрой», фигурировавшая в уголовном деле экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Сорокина и аффилированная с его семьей.

Соответствующее решение области опубликовано в картотеке дел.

Нижегородский районный суд ранее продлил срок ареста экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина до 2 августа. Он подозревается в том, что будучи главой городской администрации, в 2012 году он способствовал предоставлению 14 участков земли общей площадью 453 га в Советском районе Нижнего Новгорода родственной фирме — ООО «Инградстрой». С данным застройщиком, связанным с супругой главы через учредителя (ООО «Старт-Строй», принадлежит супруге Сорокина), был заключен арендный договор по результатам аукциона, но его результаты пыталась оспорить другая компания. Именно последней, для того чтобы она прекратила притязания, и была передана взятка в размере $1 млн.