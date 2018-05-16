Суд продлил арест экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина до 2 августа

Нижегородский районный суд сегодня продлил срок ареста экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина до 2 августа. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство защиты Сорокина о приобщении к материалам дела сведения о заболеваниях обвиняемого и результаты медицинского обследования.

Также к материалам дела были приобщены грамоты и благодарности Олега Сорокина, полученные им от главы региона, Законодательного собрания, общественных организаций и физических лиц.

Отмечается, что к настоящему моменту завершен опрос всех свидетелей, началось ознакомление с материалами уголовного дела.

Напомним, что 19 декабря Следком предъявил обвинение бывшему главе Нижнего Новгорода. По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере. Также Сорокина подозревали в махинациях с землей.