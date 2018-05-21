Василий Токранов подписал контракт со СКА на 4 года

Защитник Василий Токранов продолжит карьеру в СКА, сообщает официальный Twitter KHL Media team.

28-летний защитник подписал с петербургской командой контракт на четыре сезона.

Воспитанник альметьевского хоккея играл за казанский «Ак Барс» с 2007 года.

За 285 матчей в КХЛ он набрал 83 (22+61) очка при показателе полезности «+23».

В прошедшем сезоне Токранов вместе с казанской командой стал обладателем Кубка Гагарина. В регулярном сезоне он сыграл 49 матчей, набрал 18 очков, при показателе полезности «+23». В плей-офф провел 13 игр, и набрал 9 очков.

Напомним, что сегодня «Ак Барс» продлил контракт с другим защитником, Рафаэлем Батыршиным.