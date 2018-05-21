Рафаэль Батыршин продлил контракт с «Ак Барсом»

Казанский «Ак Барс» подписал новый однолетний контракт с защитником Рафаэлем Батыршиным, сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне защитник провел 53 матча, набрав 3 очка (0 шайб + 3 передачи).

Батыршин перешел в «Ак Барс» в 2016-м году из магнитогорского «Металлурга», выиграв в составе уральского клуба Кубок Гагарина. В завершившемся сезоне защитник повторил тот успех, выиграв главный трофей КХЛ уже с татарстанским клубом. Всего в «Ак Барсе» Батыршин провел 85 матчей, забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.

Отметим, что лучший бомбардир «Ак Барса» среди защитников Василий Токранов не продлил контракт с казанским клубом.