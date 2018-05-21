Здунов ушел с совещания с министром образования Дагестана, потому что не мог «находиться при таком разговоре»

Глава дагестанского правительства Артем Здунов 16 мая демонстративно покинул совещание, посвященное ЕГЭ, летнему отдыху детей и выделению жилья для детей-сирот. Вслед за ним встречу покинули главы муниципальных образований.



Дагестанские СМИ назвали поступок Здунова «демаршем». По данным издания «Черновик», так премьер отреагировал на выступление министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой. На вопрос Здунова, насколько школы Дагестана обеспечены учебниками, министр заявила, что цифра превышает 100%.

Тогда премьер задал тот же вопрос нескольким руководителям отделов и управлений образования районов и городов. Их данные сильно отличались от цифр министра. Представитель казначейства в свою очередь заявил, что ведомство вовремя перечисляет Минобразования все положенные деньги. За остальные «огрехи» отвечать не может.

В итоге Артем Здунов встал, заявил, что не может находиться при таком разговоре и покинул совещание. Уммупазиль Омарова попыталась продолжить совещание вместо Здунова, но тут из зала начали уходить главы муниципалитетов. На вопросы, куда и почему они уходят, руководители районов Омаровой не ответили.

Артема Здунова назначили премьером Дагестана в феврале 2018 года после коррупционного скандала с чиновниками республики. Позже, в апреле, Здунов уволил сразу семерых госслужащих.



Омарова является министром образования республики с 25 января 2018 года.