В Дагестане уволили семь чиновников

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов подписал распоряжения об увольнении заместителей министров и сокращении должностей в правительстве Дагестана. Соответствующие распоряжения были подписаны 29 и 30 марта.



От занимаемых должностей освобождены: замминистра по национальной политике Роберт Алиев, первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Магомед Османов, замминистра труда и соцразвития РД Магомед Алиханов, замруководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Вячеслав Бельдей. Все они освобождены с формулировкой «в связи с сокращением должности», сообщает РИА «Дербент».

Еще три заместителя министров правительства Дагестана освобождены от должностей с формулировкой «по собственному желанию», в том числе статс-секретарь — замминистра образования и науки РД Хаджимурад Алиев, замминистра образования и науки РД Назир Магомедов, врио статс-секретаря — замминистра транспорта, энергетики и связи РД Гамзатхан Гамзатханов.

Еще одним распоряжением Артем Здунов назначил помощником министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой Акифа Абейдуллаева.

Ранее начальник юридического отдела Министерства экономики РТ Булат Хайрутдинов стал советником премьер-министра Дагестана Артема Здунова.