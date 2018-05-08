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Минниханов назначил нового постпреда Татарстана в Свердловской области

15:10, 08.05.2018

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Хайдара Гильфанова постоянным представителем РТ в Свердловской области сроком на 3 года. Соответствующий документ опубликован на сайте главы РТ.

Ранее Гильфанов занимал пост заместителя постпреда республики в этом регионе.

Ранее Минниханов освободил Рината Садриева от должности постоянного представителя республики в Свердловской области.

ОбществоВласть Татарстан
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