Минниханов назначил нового постпреда Татарстана в Свердловской области
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении Хайдара Гильфанова постоянным представителем РТ в Свердловской области сроком на 3 года. Соответствующий документ опубликован на сайте главы РТ.
Ранее Гильфанов занимал пост заместителя постпреда республики в этом регионе.
Ранее Минниханов освободил Рината Садриева от должности постоянного представителя республики в Свердловской области.
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