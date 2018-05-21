Следком опубликовал видео столкновения двух парашютистов в Татарстане

Следственный комитет России опубликовал видео столкновения двух парашютистов в Татарстане.

Напомним, что 19 мая семеро спортсменов мензелинского аэроклуба выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. Во время раскрытия парашютов один спортсмен влетел в раскрытый парашют другого, оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте. Один мужчина скончался в машине скорой, второй — в больнице.