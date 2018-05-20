Парашютисты в Мензелинске погибли из-за столкновения друг с другом в воздухе

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели двух парашютистов в Татарстане, которые скончались после столкновения друг с другом в воздухе накануне, 19 мая.



Как сообщили в СУ СК РФ по Татарстану, семеро спортсменов выполняли свободное падение с 4 тыс. до 1,6 тыс. метров. Во время раскрытия парашютов один спортсмен влетел в раскрытый парашют другого, оба потеряли сознание и спустились на запасном парашюте.

По словам работников аэроклуба, на счету каждого из погибших не менее 600 прыжков.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее сообщалось, что один мужчина скончался в машине скорой, второй — в больнице.