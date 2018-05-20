В Татарстане погибли двое спортсменов-парашютистов

В Мензелинском районе Татарстана при прыжках с парашютом в местном аэроклубе погибли два человека. Обстоятельства несчастного случая выясняют.



Сообщение от службы «112» о падении двух парашютистов в Мензелинском районе, за территорией местного аэроклуба, поступило накануне, 19 мая.

«Один пострадавший скончался при транспортировке в больницу. Второй спортсмен в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Мензелинскую больницу, госпитализирован в отделение реанимации, где ему была проведена интенсивная терапия. Но, несмотря на интенсивные проводимые лечебные мероприятия, в 21.30 по Москве была зафиксирована его смерть», — цитирует «Интерфакс» представителя Минздрава.

Известно, что погибшие мужчины 1984 и 1970 годов рождения.

«Один из них из Казани, а второй из Набережных Челнов. Оба опытные спортсмены. У каждого на счету более 600 прыжков», — добавил представитель клуба.

В настоящее время в клубе проводится проверка, внутреннее расследование произошедшего инцидента.