X5 Retail начала закрывать сеть магазинов «Перекресток Экспресс» из-за нерентабельности

Продовольственный розничный оператор X5 Retail Group не смог найти покупателя для магазинов «Перекресток Экспресс» и начинает закрывать эту сеть из-за нерентабельности. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

По данным газеты, за семь месяцев количество магазинов «Перекресток Экспресс» сократилось в полтора раза из-за низкого спроса у покупателей. Так, часть точек теперь занимает «Пятерочка», а остальные были закрыты.

В декабре X5 планирует снова выставить «Перекресток Экспресс» на продажу. В случае, если покупателей к тому времени не найдется, оставшиеся точки также будут закрыты.

Ранее «Реальное время» писало, что X5 Retail Group в первом квартале 2018 года уменьшила чистую прибыль на 32,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,628 млрд рублей.