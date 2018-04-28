Чистая прибыль X5 Retail по МСФО в первом квартале упала на треть

Компания X5 Retail Group в первом квартале 2018-го уменьшила чистую прибыль на 32,6% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,628 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA ретейлера в январе — марте уменьшился на 2,1% и составил 22,234 млрд рублей. Выручка повысилась на 19,9%, до 351,518 млрд рублей. Валовая прибыль компании увеличилась на 18,5%, до 83,67 млрд рублей.

Напомним, чистая прибыль конкурента, сети «Магнит», по МСФО также снизилась в первом квартале на 1,8% — до 7,4 млрд рублей.