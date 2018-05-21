В Казани к летнему сезону отремонтировали семь детских лагерей

В Казани к началу летнего сезона отремонтировали семь детских лагерей. Всего на летнюю оздоровительную кампанию из бюджета республики выделено 208 млн рублей.



В лагерях «Восток», им. Гагарина, «Спутник», «Березка», «Пионерия Татарстана», «Нармонка», «Заречье» были отремонтированы жилые корпуса и столовые.

Кроме того, приведены в порядок душевые комнаты, санузлы, фасады, заменены окна и двери, системы канализации, а также установлены заборы. Вместе с этим в эксплуатацию введены три новых корпуса на 110 человек в ДОЛ им. Гагарина и «Заречье», сообщили в мэрии Казани.

Всего организованным отдыхом будут охвачены 29 871 человек. За нахождение ребенка в профильной смене на 18 дней родителям придется заплатить 4 000 рублей в зависимости от лагеря при полной стоимости путевки около 16 тысяч рублей.



Ранее сообщалось, что в 2018 году на ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят 112 млн рублей.