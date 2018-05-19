На ремонт детских лагерей в РТ потратят 112 млн рублей, подростковых клубов — 100 млн рублей

В 2018 году на ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят 112 млн рублей, а подростковых клубов — 100 млн рублей. Об этом сегодня на республиканском совещании доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.



Так, по состоянию на 17 мая ремонт ведется в двух детских лагерях, на 12 объектах работы завершены. Также запланировано строительство 6 ДОЛ за 40,5 млн рублей и реконструкция одного лагеря за 40,0 млн рублей.

Также продолжается капитальный ремонт подростковых клубов и укрепление их материальной базы. По состоянию на 17 мая работы ведутся на 26 объектах, в двух клубах работы завершены. Объем финансирования программы составляет 100 млн рублей.

В рамках новой программы — капитальный ремонт зданий молодежных центров РТ и укрепление материальной базы — запланирован капитальный ремонт 6 объектов. Объем финансирования программы составляет 88,41 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что капремонт детских оздоровительных лагерей Татарстана должны завершить до 25 мая.