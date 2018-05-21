Сегодня в Татарстане без осадков и до +21
В понедельник, 21 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.
Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный.
Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С.
В Казани днем ожидается от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +16°С до +20°С.Общество Татарстан
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