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Сегодня в Татарстане без осадков и до +21

04:33, 21.05.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +21
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 21 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +16°С до +21°С.

В Казани днем ожидается от +18°С до +20°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +16°С до +20°С.

Общество Татарстан
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