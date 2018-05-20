В Казахстане начались антитеррористические учения стран ОДКБ

В Казахстане на базе центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения национальной гвардии начались тактико-специальные учения «Кобальт-2018» с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Учения проводятся из-за напряженной военно-политической обстановки в мире и в зоне ответственности ОДКБ, в частности. Об этом заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков

«В последние 2 года было принято несколько решений советом коллективной безопасности по усилению потенциала системы коллективной безопасности по противодействию вызовам и угрозам нашим государствам», — приводит «РИА Новости» слова Семерикова.

По его словам, одной из составляющих этой работы является поддержание высокой боевой готовности специальных подразделений правоохранительных органов и специальных служб к решению задач по предназначению.

Активная фаза учений намечена на 22 мая.

Ранее постоянный Совет ОДКБ осудил ракетные удары по Сирии, произведенные США при поддержке Великобритании и Франции.