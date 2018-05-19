Минобороны РФ опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

Минобороны России опубликовало в YouTube видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган» на Ладожском озере.

В ролике показан проход судна в акватории озера, а также работа команды корабля.

Как сообщается в комментарии к ролику, за время нахождения МРК в акватории Ладожского озера будет проведена комплексная проверку целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. Планируется, что после завершения всех этапов испытаний «Ураган» включат в состав Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что в мае в состав Военно-морского флота России войдет новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе.