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Минобороны РФ опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»

15:58, 19.05.2018
Минобороны РФ опубликовало видео испытаний ракетного корабля «Ураган»
Фото: скриншот youtube.com

Минобороны России опубликовало в YouTube видео испытаний малого ракетного корабля «Ураган» на Ладожском озере.

В ролике показан проход судна в акватории озера, а также работа команды корабля.

Как сообщается в комментарии к ролику, за время нахождения МРК в акватории Ладожского озера будет проведена комплексная проверку целого ряда систем жизнеобеспечения корабля. Планируется, что после завершения всех этапов испытаний «Ураган» включат в состав Балтийского флота.

Ранее сообщалось, что в мае в состав Военно-морского флота России войдет новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек», построенный на Зеленодольском судостроительном заводе.

ПромышленностьОПК
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