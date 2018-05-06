В состав ВМФ России в мае войдет новый малый ракетный корабль

Представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ Игорь Дыгало заявил, что в мае в состав Военно-морского флота России войдет новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек».



«В настоящее время малый ракетный корабль «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе»,— передает «РИА Новости».

Дыгало отметил, что водоизмещение кораблей этого проекта составляет около одной тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а без дозаправки они могут обходится до 10 суток.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что на опытно-боевом дежурстве стоят уже десять самолётов МиГ-31 с ракетами «Кинжал».