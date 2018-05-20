Сегодня в Татарстане ожидаются гроза, ливни и до +27

В воскресенье, 20 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, местами гроза, локально сильный дождь, град.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, порывами до 15—20 м/с, при грозе шквалистые усиления до 23 м/с.

Как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура днем по Татарстану составит от +19°С до +24°С, на востоке до +27°С.

В Казани днем ожидается от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +24°С до +26°С.