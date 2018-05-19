СМИ: вторжение в Россию станет кошмаром для любого захватчика

Шведская газета Svenska Dagbladet включила Россию в список стран, вторжение в которые обернется кошмаром для любой армии. В список помимо России вошли Швейцария и Новая Зеландия.

Для вторжения в Россию следует быть готовыми к действиям в любых условиях: голые горы, непроходимые болота, мерзлая тундра, бурные реки и бескрайние темные леса, пишет издание. Отмечается также, что Россия участвовала в полномасштабных войнах и приобрела немалый опыт в этой сфере.

Военные действия в Швейцарии серьезно затруднит положение страны, окруженной Альпийскими горами. Хотя в швейцарской армии всего 150 тыс. человек, всего в стране четыре млн подготовленных гражданских.

Что касается Новой Зеландии, вторжение в страну станет «логистическим кошмаром». Новая Зеландия находится более чем в 1,6 тыс. км от ближайшего материка — Австралии.

