Новости общества

13:52 МСК
Новости раздела
Общество

Росавиация ограничит полеты в городах проведения ЧМ-2018

12:26, 19.05.2018
Росавиация ограничит полеты в городах проведения ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ограничения в использовании воздушного пространства вводятся в России с 1 июня по 17 июля над городами, принимающими чемпионат мира по футболу.

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Росавиации.

В случае необходимости использования воздушного пространства (за исключением разрешенной деятельности) в этих зонах с 1 июня по 17 июля необходимо получить разрешение соответствующего регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период чемпионата мира по футболу.

Ранее стало известно, что на игры чемпионата мира по футболу в 2018 году Россия ожидает не менее 600 тысяч болельщиков.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем