Росавиация ограничит полеты в городах проведения ЧМ-2018

Ограничения в использовании воздушного пространства вводятся в России с 1 июня по 17 июля над городами, принимающими чемпионат мира по футболу.



«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Росавиации.

В случае необходимости использования воздушного пространства (за исключением разрешенной деятельности) в этих зонах с 1 июня по 17 июля необходимо получить разрешение соответствующего регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период чемпионата мира по футболу.

Ранее стало известно, что на игры чемпионата мира по футболу в 2018 году Россия ожидает не менее 600 тысяч болельщиков.