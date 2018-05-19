В результате взрывов на стадионе в Афганистане погибли восемь человек

В результате трех взрывов на спортивном стадионе в городе Джелалабад на востоке Афганистана погибли восемь человек, еще 45 пострадали.

Взрывы прогремели во время матча по крикету, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции Аттауллаха Хогйани.

По его словам, среди погибших — организатор соревнования и заместитель мэра города Мехтарлам в провинции Лагман.

По информации телеканала, радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) отрицает свою причастность к инциденту.

Ранее сообщалось, что на западе Афганистана были ликвидированы около 300 боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). В ходе боев погибли 15 военных, десять полицейских и пять мирных жителей.