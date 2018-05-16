В Афганистане ликвидировали около 300 боевиков «Талибан»

Около 300 боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) ликвидированы на западе Афганистана.

В ходе боев погибли 15 военных, десять полицейских и пять мирных жителей, сообщает Tolonews со ссылкой на губернатора провинции Фарах Абдулу Басира Саланги.

Накануне талибы начали наступление в провинции Фарах, вступив в ожесточенные столкновения с правительственными войсками. Нападавшим не удалось захватить ни одного правительственного здания.

По данным губернатора провинции, всего в наступлении приняли участие порядка двух тысяч боевиков.