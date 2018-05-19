В центре Казани ограничат движение из-за «Казанского марафона»

В центре Казани 19−20 мая частично ограничат движение в связи с проведением «Казанского марафона-2018».



Ограничение движения затронет участки улиц Ташаяк, Сибгата Хакима, Большой Красной, Право-Булачной, Баумана, Саид-Галеева, Несмелова, Батурина, Дзержинского, Лобачевского, Кремлевской, Чернышевского, Островского, Джалиля, сообщает исполком Казани. Дороги будут в среднем перекрыты с 7.00 до 17.00 по местному времени.

Напомним, в забеге наряду с казанцами и гостями из других городов примут участие Родион Газманов, Эльмира Калимуллина, Тина Канделаки, а также рекордсмен Книги рекордов Гиннеса по суточному бегу Рустем Гиниатуллин.

Ранее СМИ сообщили, что накануне старта Тина Канделаки проведет открытую тренировку.