«Казанский марафон — 2018» пробегут Тина Канделаки, Родион Газманов и Эльмира Калимуллина

В рамках «Казанского марафона — 2018» Родион Газманов, Эльмира Калимуллина и Тина Канделаки пробегут дистанцию в 3 километра. После гости марафона выступят на «after-party».



Входным билетом на вечеринку для участников и победителей соревнований станут медали, которыми будут награждать всех, кто добежит до финиша. Эльмира Калимуллина поддерживает акцию третий год подряд, в прошлом году она участвовала в забеге вместе с певицами Верой Брежневой и Нюшей, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Отмечается, что за месяц до старта в оргкомитет марафона поступило более 6 тыс. заявок на участие в забеге. Забег пройдет по четырем дистанциям: 42,2 км, 21,1 км (обе дистанции предусмотрены для участников, родившихся 20 мая 2000 года и ранее), 10 км (для родившихся 20 мая 2004 и ранее) и 3 км (для родившихся 20 мая 2007 и ранее).

Как прошел Казанский марафон в 2017 году — в материале «Реального времени».