Тина Канделаки проведет тренировку для участников «Казанского марафона — 2018»

Тина Канделаки проведет открытую тренировку накануне старта «Казанского марафона — 2018».

Тренировка пройдёт 19 мая 2018 года в 13.00 часов на территории Центрального стадиона. Отмечается, что в ней примут участие более 500 жителей и гостей Казани, сообщается в объявлении в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в рамках этого марафона Родион Газманов, Эльмира Калимуллина и Тина Канделаки пробегут дистанцию в 3 километра. После чего знаменитые гости выступят на «after-party».

На участие в забеге в оргкомитет марафона уже поступило более 6 тыс. заявок. Забег пройдет по четырем дистанциям: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 3 км.