Посольство РФ: в разбившемся на Кубе самолете не было россиян
На борту разбившегося под Гаваной самолета Boeing 737 не было граждан России. Об этом сообщила российская дипмиссия на своей странице в Twitter.
По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было.
— Посольство России (@EmbRusCuba) 18 мая 2018 г.
На борту, по данным авиакомпании, находилось 110 человек. Почти все пассажиры были гражданами Кубы.
Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Министерства связи и транспорта Мексики распространило заявление, в котором говорится, что экипаж разбившегося самолета состоял из мексиканских граждан.
Накануне пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване. Ранее СМИ сообщили о трех выживших.Происшествия
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