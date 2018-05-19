Посольство РФ: в разбившемся на Кубе самолете не было россиян

На борту разбившегося под Гаваной самолета Boeing 737 не было граждан России. Об этом сообщила российская дипмиссия на своей странице в Twitter.



По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было.

— Посольство России (@EmbRusCuba) 18 мая 2018 г.

На борту, по данным авиакомпании, находилось 110 человек. Почти все пассажиры были гражданами Кубы.



Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин. Министерства связи и транспорта Мексики распространило заявление, в котором говорится, что экипаж разбившегося самолета состоял из мексиканских граждан.



Накануне пассажирский лайнер Boeing 737 потерпел крушение почти сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти в Гаване. Ранее СМИ сообщили о трех выживших.