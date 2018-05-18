СМИ: как минимум три пассажира выжили при крушении самолета на Кубе

Как минимум трем пассажирам удалось выжить при крушении в пятницу самолета на Кубе. Об этом сообщила кубинская газета Granma.

По ее информации, они уже госпитализированы. Их состояние оценивается как критическое. Всего на борту в момент крушения самолета находились 104 пассажира и 9 членов экипажа.

Напомним, сегодня пассажирский Боинг-737 потерпел крушение на Кубе. Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти.