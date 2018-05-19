Еврокомиссия: Украина предложит выгодный тариф на транзит российского газа

Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что Украина не хочет терять транзит российского газа и может предложить выгодный тариф после 2020 года.

«Украина заявляет, что хочет сохранить транзит российского природного газа в Европу и будет искать решения, которые гарантировали бы следующее: чем выше объем, тем дешевле это обойдется „Газпрому“, — приводит Reuters заявление Шефчовича на форуме Globsec-2018 в Братиславе.

Однако он отметил, что объем поставок при таких условиях должен быть целесообразным и для украинской стороны.

Ранее стало известно, что «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит. После чего «Нафтогаз» заявил, что прекращение транзита газа через Украину будет иметь геополитические последствия, так как увеличит конфликт между странами.