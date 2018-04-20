«Газпром» направил в арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом»

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит.

«Сегодня ПАО «Газпром» направило в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа и его транзит через территорию республики. Переговоры с «Нафтогазом Украины» к результату не привели», — цитирует сообщение компании «РИА Новости».



Напомним, «Газпром» меньше месяца назад заявил, что ведет переговоры с украинским «Нафтогазом» о новом транзитном контракте после 2019 года. Однако украинская компания решила получить от российской очередную компенсацию в $15 млрд (в случае изменения тарифа). В компании предположили, что это станет стимулом для продления контракта «Газпромом».