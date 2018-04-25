«Нафтогаз»: прекращение транзита газа через Украину повлечет геополитические последствия

Коммерческий директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита газа через Украину будет иметь геополитические последствия, так как увеличит конфликт между странами.

«Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — цитирует его ТАСС со ссылкой на «112 Украина».



20 апреля стало известно, что «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит.