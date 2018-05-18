Новости происшествий

00:29 МСК
Новости раздела
Происшествия

Путин выразил соболезнования главе Кубы

23:17, 18.05.2018
Путин выразил соболезнования главе Кубы
Фото: putin.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны.

«Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, сегодня пассажирский Боинг-737 потерпел крушение на Кубе. На его борту находились 113 человек. По данным СМИ, трем пассажирам удалось выжить.

ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем