Путин выразил соболезнования главе Кубы

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму соболезнования кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны.

«Глава российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, сегодня пассажирский Боинг-737 потерпел крушение на Кубе. На его борту находились 113 человек. По данным СМИ, трем пассажирам удалось выжить.