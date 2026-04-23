Экономист Разуваев спрогнозировал размер ставок по банковским вкладам в России к концу 2026 года

Банковский депозит является самым надежным инструментом для сохранения сбережений, отметил эксперт

Если процентная ставка по банковским депозитам опустится до 8—10% к концу года, то это будет идеальный вариант. Однако такой сценарий возможен при условии, что ключевая ставка Центробанка России снизится до 12% к декабрю 2026-го. Такой прогноз корреспонденту «Реального времени» озвучил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

— Все-таки у человека должна быть возможность сохранять свои сбережения, а банковский депозит является в этом плане самым надежным инструментом, учитывая, что сумма до 1,4 млн рублей у человека будет застрахована, — объяснил Разуваев.

Никита Егоров