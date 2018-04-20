ЦБ РФ выделит 350 млн рублей на докапитализацию «Автовазбанка»

ЦБ РФ утвердил изменения в план участия Банка России в финоздоровлении «Автовазбанка». Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Эти изменения предполагают выделение Центробанком 350 млн рублей на докапитализацию банка путем приобретения допвыпуска его акций.

«Автовазбанк» был создан в 1988 году. Головной офис расположен в Тольятти. С 2015 года санировался «Промсвязьбанком», который проходит процедуру финансового оздоровления с 15 декабря 2017 года с участием Фонда консолидации банковского сектора. Сам «Автовазбанк» перешел под управление ФКБС с 5 апреля.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что балансы «Автовазбанка» и «Промсвязьбанка» будут разделены, а проблемные активы обеих организаций могут поступить в специализированный банк на базе «Траста».