Новости экономики

19:37 МСК
Новости раздела
Экономика

ЦБ РФ выделит 350 млн рублей на докапитализацию «Автовазбанка»

15:25, 20.04.2018
ЦБ РФ выделит 350 млн рублей на докапитализацию «Автовазбанка»
Фото: ru.wikipedia.org/ NVO

ЦБ РФ утвердил изменения в план участия Банка России в финоздоровлении «Автовазбанка». Об этом сказано в пресс-релизе регулятора.

Эти изменения предполагают выделение Центробанком 350 млн рублей на докапитализацию банка путем приобретения допвыпуска его акций.

«Автовазбанк» был создан в 1988 году. Головной офис расположен в Тольятти. С 2015 года санировался «Промсвязьбанком», который проходит процедуру финансового оздоровления с 15 декабря 2017 года с участием Фонда консолидации банковского сектора. Сам «Автовазбанк» перешел под управление ФКБС с 5 апреля.

Ранее зампред ЦБ Василий Поздышев говорил, что балансы «Автовазбанка» и «Промсвязьбанка» будут разделены, а проблемные активы обеих организаций могут поступить в специализированный банк на базе «Траста».

ЭкономикаБанки
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан