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«Автовазбанк» перейдет под управление ФКБС

21:39, 04.04.2018
«Автовазбанк» перейдет под управление ФКБС
Фото: ru.wikipedia.org/ NVO

«Автовазбанк» перейдет под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 5 апреля. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Также сообщается, что регулятор утвердил план мер по предупреждению банкротства банка.

«Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств», — говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что Центробанк до конца года создаст Фонд непрофильных и плохих активов на базе банка «Траст».


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