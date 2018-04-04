«Автовазбанк» перейдет под управление ФКБС

«Автовазбанк» перейдет под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 5 апреля. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Также сообщается, что регулятор утвердил план мер по предупреждению банкротства банка.

«Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств», — говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что Центробанк до конца года создаст Фонд непрофильных и плохих активов на базе банка «Траст».





