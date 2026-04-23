07:44 МСК
Татарстан оказался на 21-м месте по кредитованию в торговых точках

07:30, 23.04.2026

В марте этого года средний срок таких займов достиг более 16 месяцев — это на четверть больше, чем за прошлый год

Жители Татарстана стали дольше выплачивать кредиты, оформленные прямо в магазинах. В марте этого года средний срок таких займов достиг более 16 месяцев — это на четверть больше, чем за прошлый год, по данным анализа экспертов Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял 21-е место среди регионов России по этому показателю. Еще год назад средний срок кредитов на покупки в торговых точках в республике составлял 12,9 месяца.

В целом по стране показатель растет и в марте этого года достиг 16,1 месяца — это максимум с августа 2024 года. Рост продолжается уже четвертый месяц подряд.

Эксперты НБКИ объясняют тенденцию тем, что банки увеличивают сроки кредитов, чтобы снизить размер ежемесячного платежа. Так заемщики проще справляются с нагрузкой. При этом получить такой кредит стало не легче. Банки по-прежнему тщательно проверяют кредитную историю клиентов и стараются снизить риски просрочек.

Анна Пехенко

